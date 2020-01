Jakupovic se retiró de encuentro tras ataque de tos

Tenis

Martes 14





La tenista eslovena Dalila Jakupovic sufrió un intenso ataque de tos como consecuencia de la calidad del aire que le obligó a a retirarse de su encuentro frente a la suiza Stefanie Vogele cuando vencía por 6-4 y 5-6 en la primera ronda de la previa del Abierto de Australia.

“Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratorio, es más, a mi me gusta el calor”, aseguró la tenista.



La eslovena declaró que “no es justo” que los organizadores del torneo decidieran llevar adelante la jornada en Melbourne Park dadas las condiciones del aire.



“No es sano para nosotros, me ha sorprendido que decidieran jugar pero nosotros no hemos tenido mucha decisión”, sentenció.



Jakupovic no fue la única que sufrió los efectos de la pésima calidad del aire en Melbourne, pues tenistas como el australiano Bernard Tomic o la canadiense Eugenie Bouchard necesitaron parar sus partidos para recibir asistencia médica como consecuencia de las dificultades respiratorias.



Craig Tiley, presidente ejecutivo de Tennis Australia, aseguró que consultaron esta mañana con organismos como la ATP o la WTA para tomar una decisión común y que ambos estuvieron de acuerdo que llevar la jornada a cabo retrasándola tan sólo una hora.



“Es una experiencia nueva para todos nosotros y por tanto tenemos que hacer caso a los expertos para tomar la decisión correcta al respecto”./ EFE