Benítez admite que el Newcastle no cuenta con un gran presupuesto para fichar

Premier League

Martes 17| 10:05 am





El entrenador del Newcastle, Rafa Benítez, admitió este martes que el club inglés no tiene un gran presupuesto para fichajes y que tendrán que ser "realistas" con ello.



"Cuando el precio es alto, sabemos que no podemos ficharlos (a jugadores), así que tenemos que ser realistas con nuestro presupuesto y quizás vender a algunos futbolistas y comprar a otros", reconoció el preparador español.



En este mercado veraniego, el Newcastle ha incorporado a Ki Sung-yueng, llegado gratis del Swansea, a Kenedy, cedido por el Chelsea, y al guardameta Martin Dubravka, fichado al Sparta de Prada por 4 millones de libras (4,5 millones de euros).



"Estamos intentando fichar un tipo de futbolista específico. No es sólo fichar grandes nombres, porque son demasiado caros para nosotros. Intentamos firmar jugadores que puedan ayudar al equipo", argumentó.



Benítez, cuestionado sobre si el Newcastle tendrá que vender para poder comprar, señaló que "hay que adaptarse" y que ésta es la situación actual.



"¿Estamos contentos con esto? Obviamente al cien por cien no, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible para asegurarnos de que el equipo es lo suficientemente fuerte para competir en la Premier League.



Benítez, quien actualmente está en su último año de contrato con las 'Urracas', tomó las riendas del Newcastle en 2016, con quienes consiguió el ascenso a la Premier y la temporada pasada la permanencia en la primera división del fútbol inglés. // EFE