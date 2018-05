Yaya Touré no descarta fichar por el Manchester United

Premier League

El centrocampista marfileño Yaya Touré no descarta cambiar de bando en la ciudad de Manchester y fichar por el United una vez venza su contrato con el City, el próximo 30 de junio.



Touré, de 35 años, anunció a comienzos de este mes que dejaría el City cuando finalizara su vinculación con el equipo celeste de Manchester, donde ha jugado las últimas ocho campañas.



"No descarto ninguno de los grandes equipos. Esos grandes equipos son importantes para mí, por lo que quieren conseguir y por la forma en que quieren conseguirlo", aseguró el africano este miércoles al ser preguntado por el United.



"Quiero ir a un lugar en el que sepa que puedo ganar cosas. Será duro enfrentarme un día al City, pero es algo que tendré que hacer. Es parte de mi trabajo", comentó Touré, en una entrevista con el diario local Manchester Evening News.



El menor de los hermanos Touré declaró que quiere seguir jugando "durante dos años más", los que le quedan "al más alto nivel", antes de dedicarse a otra cosa.



"Va a ser difícil verme con la camiseta de otro club. Llevo siendo alguien importante en el City durante mucho tiempo, pero ahora quiero seguir jugando al más alto nivel, en la Liga de Campeones o en la Liga Europa", señaló.



"Dos años más. Quiero seguir jugando dos años más, los que me quedan al más alto nivel, y luego dedicarme a otra cosa", añadió Yaya, quien ha levantado siete títulos con los 'Citizens'.



"Ahora es el momento de cerrar un capítulo y de empezar otro. Y lo empezaré con muchas ganas. Estoy encantado de ver quién se hace con mis servicios y dónde puedo seguir haciendo mi trabajo", concluyó el marfileño.