Mourinho: "Mi vida en Manchester es un desastre"

El Mourinho más sincero y personal también da titulares. En la previa del partido de Copa de la Liga frente al Manchester City, el entrenador del Manchester United ha concedido una entrevista a Sky Sports en la que muestra su lado más humano y el precio a pagar por ser una estrella de los banquillos de la Premier League.

"Para el hotel y la marca de ropa que me patrocina es fantástico tener a los paparazzi siguiéndome todo el día. Todo el mundo conoce el nombre del hotel y se entera de los últimos lanzamientos de la marca. Pero para mí es un desastre, porque a veces quiero salir a caminar un poco y no puedo. Sólo quiero cruzar el puente e ir a un restaurante, pero no puedo. Así que tengo apps y pido comida a domicilio", dice Mourinho en Sky Sports.

Y es que Mourinho sigue viviendo en un hotel, a pesar de distintos rumores en la prensa británica sobre su interés en comprarse una mansión. "¿Comprarme una casa? Quizás si consiguiera un buen apartamento... pero no esas casas gigantes que la prensa dice que voy a comprar. Si encuentro un buen apartamento bien comunicado con el garaje puede que lo comprara, ¡pero no sé cocinar!", confiesa el luso.

