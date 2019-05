UCV FC y Yaracuy FC definirán la serie en San Felipe

Fútbol Venezolano

Luis Joel Moreno

UCV FC y Yaracuy FC igualaron a un gol en el Estadio Olímpico de la UCV por el partido de ida de los cuartos de final de la Segunda División del Futve (AC2), dejando la serie abierta para la vuelta en San Felipe. Chisthoper Rosales, al minuto 47, y Giovanni Dolguetta, al 50’, se hicieron presentes en el marcador desde los doce pasos.

En los primeros 10 minutos, las acciones se inclinaron a favor de UCV FC, que inquietó el arco rival por intermedio de Heiber Díaz y Ever Espinoza. Sin embargo, la lesión de Espinoza obligó al estratega Lenin Bastidas a modificar el once titular y dar ingreso a Orlando Cordero al 12’.

Dos minutos más tarde, el guardameta David González sufrió el primer susto luego de que un disparo de Jesús Ordoñez se estrelló en el paral izquierdo. Fue la primera acción certera para la visita.

La más clara para el ‘Tricolor’ estuvo en los pies de Alex Valles. El extremo académico definió de gran forma de frente al marco, pero el juez principal anuló el gol por una posición adelantada.

La primera mitad terminó 0-0, en un duelo igualado con ocasiones para cada oncena.

En los segundos 45 minutos llegaron los goles. Corría el minuto 50 cuando el árbitro sentenció un penal a favor de los locales, luego de que Cordero fue derribado en el área por el cancerbero rival. Rosales convirtió la pena máxima y dio la ventaja a su equipo. Minutos más tarde el lateral saldría del juego lesionado.

Al 61’ llegó la igualdad para el conjunto yaracuyano también desde el punto penal. Dolguetta cobró de forma excepcional al medio del arco para poner la igualdad y cifras definitivas al choque.

Las voces de los protagonistas.

“Nosotros no jugamos nuestro mejor partido de local. Cuando no se puede ganar es mejor no perder y no lo hicimos. Ahora nos toca ir a San Felipe, a una cancha difícil, con clima que seguramente va ser hostil, pero tengo hombres y nombres para hacer un gran partido allá”, dijo Lenin Bastidas al cierre del compromiso.

“Contento por el gol porque aun no había marcado esta temporada”, comentó Rosales sobre su anotación para abrir el marcador. “La llave está abierta, trabajaremos en la semana para afrontar el partido del día sábado de la mejor manera”, añadió.

Por su parte, el director técnico visitante, Álvaro Valencia, analizó el enfrentamiento que quedó abierto para la vuelta en Yaracuy. “Fue un partido muy táctico el cual lo jugamos en tres tiempos de 30 minutos. Sabíamos que en los primeros 30’ ellos iban a venir con fuerza por la categoría y jerarquía de sus jugadores”, analizó.

“En los segundos 30’ fallamos en una pelota vertical enviada por uno de sus centrales, hubo una descoordinación en la defensa y eso nos costó el penal”, continuó el instructor. “En nuestra casa tendremos un juego más ofensivo, pero con bastante equilibrio”, finalizó.

La serie se decidirá en el Estadio Florentino Oropeza de San Felipe el próximo sábado 25 de mayo, donde ambos combinados intentarán meterse entre los cuatro mejores de la liguilla de la AC2.