Sebastián Fernández es el nuevo atacante de Zamora

Martes 1| 5:05 pm





Un nuevo delantero sumó Zamora Fútbol Club a sus filas: Sebastián Mauricio Fernández, que llegó para reforzar el ataque del blanquinegro en el torneo Clausura 2017.

A su llegada a la Furia Llanera, el atacante dio sus primeras impresiones: “Estoy muy agradecido de la oportunidad que me está dando el club, donde espero dar lo mejor de mí, de hacer las cosas que he hecho en otros equipos, en los que me ha ido bien”, aseguró.

El charrúa ya está a las órdenes del cuerpo técnico y cumplió con su primera sesión de entrenamiento este lunes. Por otra parte, antes de su llegada a Zamora FC, Sebastián pudo conversar con algunos compañeros: “Tengo las mejores referencias de este equipo, que ha jugado copas internacionales, que es el más ganador de los últimos tiempos, por lo que estoy contento que se hayan fijado en mí, ahora espero estar a la altura del compromiso. Zamora FC es un equipo acostumbrado a ser protagonista y hay que serlo también en este torneo. Vamos a intentar con todos los compañeros de llevarlo a pelear el campeonato”.

Luego de observar el grupo de compañeros con los que compartirá camerino, el uruguayo hizo énfasis en que: “El promedio de edad del equipo es muy bajo, por lo que uno trata de aportar lo aprendido a lo largo de la carrera para poder ayudar a cada chico. En estos dos entrenamientos que he tenido, pude ver chicos bárbaros, con mucho talento” añadió.

Para finalizar, Sebastián que ha tenido a lo largo de su carrera paso por grandes ligas y clubes como Danubio (Uruguay), San Luis y Necaxa (México), además de su más reciente paso por el fútbol colombiano con Deportivo Pasto, donde jugó su última temporada. Ahora, el atacante zamorano espera que el elenco barinés mantenga su hegemonía en el balompié nacional. “Siempre la competitividad es fundamental porque eleva el nivel del equipo en general, por lo que no permite que nadie se relaje” concluyó el uruguayo.

Fuente: Prensa Zamora FC.