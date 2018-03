CarGo la desapareció por primera vez en 2018

beisbol grandes ligas

Viernes 23| 11:33 pm





Raimond Kahwati / @raimondka9

Carlos González despachó un cuadrangular en la victoria de los Rockies de Colorado sobre los Rojos de Cincinnati.

El lanzador Homer Bailey fue la víctima del marabino cuando en la cuarta entrada le conectó el batazo de vuelta completa, su primero de los entrenamientos primaverales. Para el serpentinero fue el segundo jonrón que recibió de manera consecutiva, tras perder el duelo con el tercera base Nolan Arenado.

Para el cuerpo técnico de los Rockies es de suma importancia contar con un Carlos González al cien por ciento de condiciones para el inicio de la venidera campaña, ya que el jardinero no pudo estar con el equipo desde principio de pretemporada debido a que se encontraba a la espera de la concreción de un acuerdo en la agencia libre.

Si bien el criollo buscó un contrato multianual durante el mercado invernal de las mayores, el pacto con los de Colorado solo se pudo capitalizar por plazo de un año y ocho millones de dólares.

“Estoy contento por haber regresado a esta organización. Utilizaré el mismo uniforme que me he puesto en las nueve últimas temporadas, y es algo especial”, dijo CarGo al momento de estampar su firma en el documento. “No hay mucha gente que pueda decir que jugó 10 años con la misma organización, con un solo uniforme. Eso es algo que me llena de mucho orgullo”.