Federer no se entrena para preparar su duelo contra Djokovic

El suizo Roger Federer no se entrenó este miércoles para preparar su duelo de semifinales del Abierto de Australia contra el serbio Novak Djokovic, según su entrenador Severin Luthi para relajarse y hacer fisioterapia.



"Roger no entrenó hoy como estaba previsto. El objetivo estaba en la relajación y la fisioterapia. Espero que se sienta mejor mañana", ha dicho Luthi, que comparte la dirección técnica del jugador de Basilea con el croata Ivo Ljubicic, a medios suizos en Melbourne.



Luthi no ha querido precisar tampoco como se encuentra Roger físicamente tras superar al estadounidense Tennis Sandren, después de un agotador encuentro (6-3, 2-6, 2-6, 7-6 y 6-3 en tres horas y 31 minutos) en el que se lesionó en la ingle en el segundo parcial, y que salvó después de abortar siete puntos de partido para alcanzar por 15 vez las semifinales de este Grand Slam.



En la jornada de este miércoles, y siempre según Luthi, Roger habría sido tratado por el fisioterapeuta Daniel Troxler para "recuperarle de las tensiones y presiones de los cinco partidos en los que había pasado más de 12 horas en la cancha".



Entre los récords que cuenta Federer figura el de no haberse retirado jamás en un partido de tenis en el que haya saltado a la pista.



Sí se ha dado de baja de alguno antes de comenzar un encuentro, como en París Bercy 2008 contra James Blake en cuartos, contra Jo-Wilfried Tsonga en las semifinales de Doha 2012, y las más recientes, en los cuartos de Roma el año pasado, o la final de las Finales ATP de Londres de 2014 cuando un problema en la espalda le impidió enfrentarse con Djokovic, su rival mañana, con el que mantiene un balance desfavorable de 26-23. EFE.