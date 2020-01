Zverev derrotó al veterano Wawrinka

Tenis

Miércoles 29| 10:21 am





El joven alemán Alexander Zverev consiguió por primera vez acceder a unas semifinales de Grand Slam tras imponerse al veterano suizo Stan Wawrinka por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2, y tendrá como rival en el siguiente partido al español Rafael Nadal o al austriaco Dominic Thiem.



“No es sólo el servicio, he mejorado la derecha, el revés, la volea, el cortado, los golpes desde la línea de fondo… Todo en general”, comentó en clave de humor tras la finalización del partido.



El representante de la nueva generación que quizás llegaba con más dudas por su tímido arranque de temporada en la Copa ATP, donde sufrió pleno de derrotas, consiguió un puesto para las semifinales tras convertirse en el séptimo alemán en superar los cuartos de final en Melbourne Park.



No pudo, sin embargo, continuar por el inmejorable recorrido que había trazado hasta la fecha tras no conceder un sólo set en sus anteriores partidos ante el italiano Marco Cecchinato, el bielorruso Egor Gerasimov, el español Fernando Verdasco y el ruso Andrey Rublev (17).



El propio Verdasco admitió que notó su voluntad por competir y trabajar a partir de un cambio más conservador y disciplinado en su estilo de juego, y la realidad es que volvió a funcionar a las mil maravillas ante el ganador de la edición de 2014 en Australia.



Wawrinka, que se despide tras eliminar al ruso Daniil Medvedev o el estadounidense John Isner, fue en línea ascendente como consecuencia de la solidez y la versatilidad de su rival.



El jugador de Hamburgo confirmó que todavía sigue vigente la promesa que realizó antes de arrancar el torneo de que donará íntegramente el premio en metálico de esta competición a la reparación de daños causados por los incendios en Australia.



Su próximo rival se conocerá tras la conclusión del duelo que llevarán a cabo Nadal y Thiem en la pista Rod Laver Arena.



“Voy a tomarme un vaso frío de Coca-Cola mientras veo cómo juegan durante cinco horas”, comentó respecto al choque que determinará el próximo semifinalista. / EFE