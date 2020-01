Muguruza se reserva el choque contra Halep venciendo a Pavlyuchenkova

Tenis

Miércoles 29| 10:07 am





La ex No. 1 del mundo Garbiñe Muguruza completa los cuartos de final en el Abierto de Australia después de una victoria hoy contra No. 30 del ranking Anastasia Pavlyuchenkova, reservando un lugar en su primera semifinal de Grand Slam desde 2018.

Después de una dura batalla en el primer set, Muguruza encontró otro nivel para con confianza los siguientes sets con 7-5, 6-3 en Rod Laver Arena, una notable vuelta al ruedo para la hispano-venezolana de 26 años, que levantó los trofeos de Grand Slam en 2016 y 2017, pero luchó para recrear esos resultados en las últimas temporadas, pasando al No.32 en el ranking.

Muguruza comenzó la temporada con lágrimas en una semifinal en Shenzhen y corrió a los cuartos de final de Hobart antes de verse obligada a retirarse debido a una enfermedad viral. La enfermedad casi descarriló sus planes de Melbourne, estando visiblemente afectada durante sus primeros partidos. Pero ahora, volviendo a la salud plena, su desempeño ha mejorado notablemente: obtuvo las 10 victorias consecutivas por primera vez desde 2019 en Indian Wells después de derrotar a la semilla número 5 Elina Svitolina y a la número 9 Kiki Bertens en camino a su enfrentamiento con Pavlyuchenkova.



Ahora su próximo reto será este jueves en la semifinal frente a Simona Halep, quien necesitó solo 53 minutos para dejar a un lado a Anett Kontaveit 6-1 6-1 y sellar un lugar en las semifinales del Abierto de Australia por segunda vez en tres años.



Muguruza y Halep han ocupado el puesto número 1 y cada uno ha ganado dos títulos importantes, pero ninguno en canchas duras.