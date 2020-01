Nadal: Kobe ha sido una referencia para mucha gente

Tenis

El tenista español Rafael Nadal, tras el partido ganado este lunes al australiano Nick Kyrgios, señaló que el fallecido Kobe Bryant ha sido "una referencia para tanta gente", además de indicar que aún no ha podido hablar con su amigo Pau Gasol, pero que se imagina lo triste que estará por lo acontecido.



“Kobe ha sido una referencia para tanta gente y yo también he crecido viendo títulos de la NBA con él”, agregó Nadal, tras decidir ponerse una gorra de Los Angeles Lakers para dar la rueda de prensa posterior a su partido como homenaje al ganador de cinco anillos NBA.



El balear lamentó que la realidad es que ante este tipo de catástrofes poco pudieron hacer tanto él (Kobe) como su hija de 13 años.



Asimismo, señaló no haber podido hablar con Pau Gasol, por “la diferencia horaria” y su partido de octavos de final, pero que se imagina lo triste que estará por el mortal accidente aéreo sufrido por su amigo y excompañero Kobe Bryant. // EFE