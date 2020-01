Tenista brasileño suspendido a perpetuidad apelará

Tenis

Sábado 25| 7:59 pm





El tenista brasileño Joao Souza, suspendido a perpetuidad y sancionado con una multa de 200.000 dólares por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) tras encontrarle culpable de amañar partidos y otros delitos de corrupción, anunció este sábado que presentará un recurso contra la decisión.



El brasileño de 31 años, actualmente 742 en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), pero que ya fue el 69 del mundo y la raqueta número 1 de Brasil, alegó que demostrará su inocencia ante la Corte Arbitral del Deporte (CAS), la máxima instancia de la Justicia deportiva.



Souza, conocido popularmente en Brasil como 'Feijao', acudirá a la corte de Lausana, Suiza, para intentar revertir la sanción y pedir que se le retiren todos los cargos, afirmó este sábado el abogado Michel Asseff Filho, que lo representa en el proceso.



"Una de las tesis es negar, como ya lo venimos haciendo, cualquier acto de corrupción por parte de Feijao. Por más que se hayan registrado alertas de apuestas en relación a algunos de sus partidos, él no tiene nada que ver con eso", alegó el abogado.



"Si alguien estaba haciendo eso en esos partidos, Feijao lo desconocía y no tuvo ninguna participación. Ese es el argumento que llevaremos", agregó Asseff Filho.



De acuerdo con lo divulgado este sábado por la Unidad de Integridad del Tenis, la investigación reveló que el brasileño había amañado varios partidos en los torneos challenger y future en Brasil, México, Estados Unidos y la República Checa.



Tras considerarlo responsable, la entidad decidió no sólo expulsar de las canchas de por vida al tenista, que ya estaba suspendido temporalmente, sino también imponerle una multa ejemplar.



El organismo recordó que Souza no había denunciado ningún caso de corrupción ni había cooperado en la investigación. También que había destruido pruebas y que le había pedido a otros jugadores que no hicieran lo mejor durante los partidos. EFE