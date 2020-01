Rafael Nadal: Noto la pelota muy pesada

Tenis

Jueves 23| 12:20 pm





Rafael Nadal reconoció este jueves que la pelota que se utiliza en el Abierto de Australia no es la ideal para su juego porque no consigue "dañar al rival".



‘’Noto la pelota muy pesada", dijo Nadal a Eurosport tras vencer al argentino Federico Delbonis y colocarse en la tercera ronda. "Cuando jugamos con bolas nuevas sí que es cierto que son rápidas pero después de 6 o 7 golpes, la pelota se vuelve muy pesada", señaló.



"La pista quizás también sea algo más lenta de lo habitual y eso influye en la pelota. No creo que sean las condiciones ideales, ya que prefiero que la pelota esté más viva y corra más en el aire ya que beneficia más mi estilo de juego pero intentamos adaptarnos cada día lo mejor posible porque con esta pelota no consigo dañar al rival’’, apuntó el de Manacor.



Nadal reiteró también la importancia de confirmar las ocasiones de rotura. ‘’La lógica te dice que cuando vas generando oportunidades prácticamente en cada juego, aunque no acabes convirtiéndolas se te puede escapar en un momento puntual del partido, pero a la larga lo normal es que acabes sacando el partido adelante", dijo.



"He tenido prácticamente en todos los juegos la oportunidad de romper su saque, mientras él no ha tenido ninguna y aún así nos hemos plantado en un 5-4 igualados a 30 y con una bola que podría haber significado el set. Al acumular oportunidades y no aprovecharlas, sabes que tú rival va cogiendo confianza y eso puede influir en el juego", comentó. // EFE