Sithole es suspendido por incomparecencia en controles

El tenista sudafricano Lucas Sithole ha sido suspendido dos años por faltar en tres ocasiones en el periodo de 12 meses a la cita con los controles antidopaje, incomparecencias que, según las normas del pasaporte biológico, suponen "infracción de las reglas".



Sithole, de 32 años, no cumplió con el requisito de estar disponible y accesible para las pruebas antidopaje en tres ocasiones dentro de un período de doce meses y, por lo tanto, fue acusado de una infracción de las Reglas Antidopaje según el Artículo 2.4 del Programa.



El tenista admitió la violación de la norma y ofreció una explicación para cada una de las tres "pruebas fallidas", buscando una reducción del período de dos años de sanción.



La ITF consideró esas explicaciones, pero no pudo aceptarlas sin corroborar la evidencia, que no se proporcionó. Posteriormente, Sithole aceptó las consecuencias predeterminadas de una inhabilitación de dos años.



Sithole debe cumplir la sanción a partir del 30 de septiembre de 2019, fecha en la que compitió por última vez, y terminará el 29 de septiembre de 2021.



El Programa antidopaje del tenis se aplica a todos los jugadores que compiten en torneos dependientes de la ITF, la ATP y la WTA. EFE