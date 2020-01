Nadal no puede con Djokovic

El tenista español no pudo con el serbio / Foto: EFE

Tenis

Domingo 12| 11:00 am





El número uno del mundo, el español Rafael Nadal no pudo con el segundo Novak Djokovic y cayó ante el serbio por 6-2 y 7-6(4), por lo que la final de la primera edición de la Copa ATP se decidirá en el punto de dobles.



Antes, Roberto Bautista consiguió el primer punto para España ante Dusan Lajovic, al vencerle por 7-5 y 6-1.



El doble enfrentará, probablemente a los españoles Nadal y Pablo Carreño ante los serbios Djokovic y Viktor Troicki.



El tenista de Belgrado arrancó a un ritmo imparable y no dejó rastro de Nadal, quien sólo mantuvo dos servicios de los cuatro que realizó, para llevarse el primer asalto por un incontestable 6-2.



Sin embargo, el mallorquín renovó su imagen en el segundo set y el partido rozó brillantez tenística dado que el serbio no bajó los brazos.



Después de que ambos tenistas mantuvieran su servicio en todas las ocasiones el duelo se prolongó hasta el desempate, fase en la que el número dos mundial se impuso por 7-4.



Djokovic amplió con esta victoria su balance personal frente al tenista de Manacor, ya con 29 partidos ganados frente a los 26 de Nadal. // EFE