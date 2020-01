Incendios en Australia no retrasarán Grand Slam

Tenis

Martes 7| 5:44 pm





Redacción Meridiano

Los organizadores del Abierto de Australia esperan a que el primer Grand Slam de la temporada, que debe comenzar este 20 de enero, no sufra retrasos a pesar de los incendios y del humo generado que ha sufrido este país.

La organización aseguró este martes que han tomado todas las medidas para proteger a los jugadores. El presidente de Tennis Australia, Craig Tiley, ha comentado que no consideraría la medida de retrasar el inicio de la competición, reseñó EFE.

«Basándonos en la información que tenemos en este momento con la fase previa que comenzará la próxima semana, el pronóstico es bueno. No esperamos retraso alguno y tenemos medidas adicionales en marcha para asegurar que el Abierto de Australia pueda seguir adelante según lo previsto», ha señalado, en informaciones que publican los diarios The Age y The Herald Sun.