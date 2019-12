Promesas del tenis se citan en la academia de Nadal

Tenis

Martes 17| 11:47 am





Los dieciséis mejores jugadores y jugadoras de España en la categoría Sub’23 participarán en el II Master Futuro Nacional que se celebrará a partir de este miércoles y hasta el sábado en la Rafa Nadal Academy by Movistar de Manacor (Mallorca).



La competición, que se disputará con el mismo formato del Masters Next Gen ATP, repartirá 40.000 euros en premios: 20.000 para la prueba masculina y 20.000 para la femenina.



La novedad de este año es una fase inicial de "round-robin" con dos grupos que se ha sorteado este martes.



En la competición masculina, el jugador de la Rafa Nadal Academy Jaume Munar (Nº 86) –primer favorito– ha quedado encuadrado en el Grupo A junto al alicantino Nicola Kuhn (Nº 214), el barcelonés Nikolás Sánchez-Izquierdo (Nº 417) y el murciano Carlos Alcaraz (Nº 491).



En el Grupo B jugarán los valencianos Pedro Martínez Portero (Nº 170) y Bernabé Zapata (Nº 200), el almeriense Javier Barranco (Nº 315) y el gaditano Pablo Llamas (Nº 1014).



La prueba femenina ha quedado con la gerundense Aliona Bolsova (Nº 115) liderando el Grupo A junto a la barcelonesa Guiomar Maristany (Nº 353), la balear y jugadora de la Academia Rosa Vicens (Nº 457) y la guipuzcoana Ane Mintegi (Nº 1055).



Completan la participación en el Grupo B la almeriense Eva Guerrero (Nº 235) –campeona del pasado año–, la zaragozana Irene Burillo (Nº 348), la gerundense Marina Bassols (Nº 384) y la tinerfeña Marta Custic (Nº 1050).



Todos los partidos se disputarán al mejor de 5 sets con 4 juegos y súper tie-break en caso de ser necesario.



También se aplicará el “coaching on court” que permitirá al entrenador bajar a pista una vez en cada set.



El sorteo ha contado con la presencia de la seleccionadora nacional de Fed Cup, Anabel Medina, y de Nicola Kuhn en representación de los jugadores participantes.



De forma paralela, se disputará en las mismas pistas el 29º Campeonato de España MAPFRE de Tenis en Silla de ruedas con la presencia de los mejores jugadores nacionales de la especialidad.



Destacan el vigués Martín de la Puente y el madrileño Daniel Caverzaschi, que vienen de disputar por tercer año consecutivo el Masters de Dobles en Orlando. // EFE