'Coco' Gauff hace historia con su triunfo en Linz

La estadounidense Cori 'Coco' Gauff, de 15 años y siete meses, repescada de la fase previa, y en su primera final de un torneo WTA se hizo con el título en Linz (Austria) al vencer este domingo a la letona Jelena Ostapenko, por 6-3, 1-6 y 6-2 en una hora y 39 minutos.



Con este título, logrado ante la campeona de Roland Garros en 2017, 'Coco' se convierte en la más joven ganadora de un título WTA desde la checa Nicole Vaidisova en octubre del 2004 en Tashkent (Uzbequistán), y la octava más precoz en la historia.



La victoria en Linz catapulta a la estadounidense del puesto 110 del mundo al 71 que ocupará este lunes. Su próxima cita será el WTA de Luxemburgo, esta próxima semana, donde la baja de la rusa Maria Sharapova ha propiciado su entrada en el cuadro principal.



Finalista del US Open júnior de 2017 y ganadora de Roland Garros en esta misma categoría al año siguiente, este domingo 'Coco' cambió las lágrimas del US Open cuando cedió ante la japonesa Naomi Osaka en la tercera ronda, por una inmensa alegría al ganar su primer torneo en Linz.



Atrás queda también su aventura en este Wimbledon, cuando también salió de la fase previa, venció a Venus Williams en la central y a la polaca Polona Hercog, tras recuperarse de un set abajo y un desfavorable 5-2 en el segundo set en una prodigiosa remontada.



Cayó en octavos en la Central del All England Club ante la rumana Simona Halep, a la postre campeona. Pero el público la despidió como a una futura triunfadora en el grande británico.



"Confía en ti misma" le dijo su padre este domingo tras perder dos bolas de partido (5-1) en el último set, donde tuvo una ventaja de 5-0, y la pequeña de Atlanta le hizo caso. Su juego, mucho más seguro que el de Ostapenko en ese tramo final, le proporcionó la victoria.



"No he dado el nivel que esperaba hoy", señaló Ostapenko, entrenada ahora por la francesa Marion Bartoli, en la ceremonia de entrega de trofeos, donde Gauff fue aclamada por el público. EFE.