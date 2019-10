Medvedev-Zverev: Shanghái vivirá una final inédita

Tenis

Tres figuras destacan en los carteles promocionales del Masters 1.000 de Shanghái, las de Rafael Nadal, que no participó, Roger Federer y Novak Djokovic, un panorama muy distinto a la final de este domingo, en la que dos jugadores que nunca se han enfrentado en un partido por un título ATP lucharán por ganar el torneo más importante de Asia.



Son el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, que este sábado vencieron a sus rivales en semifinales, el griego Stefanos Tsitsipas y el italiano Matteo Berrettini, respectivamente.



Cayeron en cuartos los favoritos, Djokovic y Federer, mientras que el español Nadal fue baja de última hora por problemas físicos.



Será por tanto la primera final de la década de existencia del torneo que no juegue ninguno de los tres mejores tenistas del mundo o el británico Andy Murray, tres veces ganador.



Medvedev y Zverev se han encontrado en cuatro ocasiones (nunca en una final), con pleno de victorias para el alemán.



Sin embargo, el ruso está viviendo uno de los momentos más brillantes de su carrera, mientras que 2019 no está siendo el año del alemán.



Después de un 2018 triunfal en el que logró ganar el torneo de Munich, el Masters 1.000 de Madrid, el torneo de Washington y las Finales ATP, Zverev lleva una temporada irregular, con 37 victorias y 20 derrotas. Solo ha ganado este año el torneo de Ginebra.



Pero viene de eliminar en Shanghái a Federer y en las semifinales de este sábado acabó sin problemas con el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4, en un partido rápido de 67 minutos y dos sets.



El alemán mantuvo su superioridad desde el principio y logró romperle el saque a Berrettini en el noveno punto y lograr una ventaja suficiente para llevarse el primer parcial.



Aunque el segundo set arrancó más igualado, Zverev volvió a repetir rotura en el noveno juego, lo que le bastó para adjudicarse el partido.



Pese a que Berrettini se despide de Shanghái, su llegada a semifinales certifica que está viviendo una de sus mejores temporadas, con tres títulos en su carrera, dos de ellos conseguidos este año, Stuttgart y Budapest, y el logro de haber jugado por primera vez una semifinal de Grand Slam, en el US Open.



Horas antes de este partido, Medvedev no lo pasó tan bien para eliminar al griego Tsitsipas por 7-6 (5) y 7-5, en un intenso partido en el que ambos tenistas lo dieron todo para levantar el título más importante del continente asiático.



Después de que Medvedev consiguiera salvar tres bolas de rotura en el noveno punto del primer set, el parcial se decidió en el desempate.



En el segundo set, el ruso, de 23 años, consiguió romperle el saque a Tsitsipas (séptimo del mundo) en una ocasión y, cuando parecía tener la victoria asegurada, el griego rompió su servicio en el décimo juego.



Medvedev respondió con otra rotura de saque en el undécimo, con la que sentenció el parcial y el partido.



Tsitsipas se marcha de Shanghái con el logro de haberse clasificado para las Finales ATP de Londres y de haber vencido en cuartos de final a Djokovic.



Con esta victoria, Medvedev suma 58 en lo que va de año y se afianza como el tenista que más triunfos ha acumulado. Tras él están Djokovic y Nadal, ambos con 48. EFE