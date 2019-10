Djokovic: Sentir presión significa que lo estás haciendo bien

Tenis

Miércoles 9| 10:47 am





El tenista serbio Novak Djokovic se mostró este miércoles satisfecho de su pase a octavos en el Masters 1000 de Shanghái y confesó que siente presión para mantener su racha de victorias, algo que significa que lo está haciendo bien.



"Nunca dejo de tener presión, es parte de lo que hacemos, pero también es un privilegio y una señal o una especie de indicador de que estás haciendo algo que es importante y que lo estás haciendo bien", apuntó en una conferencia de prensa después de su debut en el torneo.



"Creo que cuando sientes presión estás bien. Es algo inevitable, por lo que deberías aceptarlo", añadió el número uno del mundo, que este miércoles logró ganar por 6-3 y 6-3 al joven canadiense Denis Shapovalov y continúa su andadura para defender su título de campeón.



Con el reciente título de Tokio en sus bolsillos y aparentemente sin molestias físicas, Djokovic se impuso al número 36 del mundo, de tan solo 20 años, sin complicaciones y ahora se encontrará en octavos con el estadounidense John Isner, 17 del mundo.



"Es agradable estar de vuelta. Y también, se siente muy bien jugar tan bien como lo hice hoy", apuntó el tenista, quien aseguró que no tuvo "problemas con el dolor de hombro" ni durante esta ni durante la pasada semana.



Puesto que salió vencedor el año pasado, el serbio defiende su título este año y tiene la presión de no perder puntos para no ceder su número uno al español Rafael Nadal. EFE