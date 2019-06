Pablo Cuevas tropezó con Thiem

Tenis

Sábado 1| 3:08 pm





El uruguayo Pablo Cuevas no pudo superar en tercera ronda de Roland Garros al austríaco Dominic Thiem, cuarta raqueta del mundo, que le venció 6-3, 4-6, 6-2 y 7-5, una derrota que achacó a su falta de constancia.



"Me sentí un poco intermitente, algo que se nota más contra un rival como Dominic", señaló el uruguayo tras la derrota.



"He conseguido pocos puntos con mi saque. En el inicio del tercer set y del cuarto me rompió el saque muy rápido, cometí muchos errores", agregó.



"Logré volver en el cuarto, pero creo que no jugué bien los momentos que tenía que haberlo hecho", dijo.



Cuevas, que venía jugando torneos menores para ganar puntos en el ránking, confesó que le faltaba rodaje para afrontar a rivales de la entidad de Thiem.



"Tengo que ser más agresivo. En algunos momentos del partido me quedé peloteando de fondo, esperando y él fue más agresivo que yo. Debí correr más riesgos, ser más agresivo para desestabilizarlo. Me quedé muy pasivo", comentó.



"Para ganar este tipo de partidos tengo que jugar partidos del ránking que voy a tener ahora, volver a jugar Masters 1.000 y torneos como este, que te obligan a estar más fino, porque no te queda otra si quieres ganar", afirmó.



"Con rivales como los que venía jugando puedes sacar otras armas para ganar. Con otros como Dominic, que son cuatro o cinco, hay que ser más agresivos", indicó.



Cuevas volvió a quedarse a las puertas de los octavos de final, que ningún tenista uruguayo ha disputado desde que en 1999 lo hiciera Marcelo Filippini.



Thiem, finalista de la pasada edición, que se ha dejado un set en cada uno de los tres partidos disputados, se medirá por un puesto en cuartos contra el francés Gael Monfils, que venció a su compatriota Antoine Hoang, invitado por los organizadores, por 6-3, 6-2 y 6-3. // EFE