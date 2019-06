Djokovic aplastó al italiano Caruso en su ruta a octavos

Tenis

Sábado 1| 12:00 pm





No tuvo piedad el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, del italiano Salvatore Caruso, procedente de la fase previa, al que derrotó en su ruta a octavos de final por 6-3, 6-3 y 6-2, en dos horas y cuatro minutos.



En busca de su cuarto Grand Slam consecutivo, el serbio apenas dio opciones a un rival que nunca antes había avanzado tan lejos en un grande y se situó por decimotercera ocasión en los octavos, a una del récord que establecieron este viernes el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.



Djokovic trata de ganar su segundo Roland Garros y encadenar por segunda vez en su carrera los cuatro grandes. De conseguirlo también se convertiría en el primer jugador capaz de inscribir su nombre un mínimo de dos veces en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.



El serbio jugará por un puesto en cuartos contra el ganador del duelo entre el croata Borna Coric, 13 favorito, y el alemán Jan-Lennard Struff.



El número 1 del mundo se ha plantado en octavos sin ceder un set, mientras que su principal rival, Rafael Nadal, se dejó uno este viernes y en la tercera ronda contra el belga David Goffin.



"Hace mucho calor, las condiciones no tienen nada que ver con los días anteriores, es más complicado físicamente. Pero he encontrado mi mejor juego en la segunda parte del partido", aseguró el serbio, que dijo que estaba "muy motivado para ganar uno de los mejores torneos del mundo". // EFE