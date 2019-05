Pliskova, eliminada en el Abierto de Francia

Tenis

Viernes 31| 4:31 pm





Luego de verse dominante cuando ganó este mes el Abierto de Italia, la checa Karolina Pliskova se vio incómoda el viernes en la arcilla roja del Abierto de Francia y quedó eliminada.

La segunda cabeza de serie pasó trabajos en los rallies largos y perdió 6-3, 6-3 ante la croata Petra Martic en la tercera ronda, doblándose exhausta al final de puntos extendidos en la Cancha Philippe Chatrier.

"La cancha es muy lenta, así que tienes que jugar disparos extra”, dijo Pliskova. “Fui un poco ... pasiva, quizás no muy rápida. Mi saque ni estaba funcionando bien. No pienso que ella cometió muchos errores hoy ... Yo cometí demasiados errores”.

Para Matic fue su 14ta victoria en arcilla esta temporada, la mejor racha en el tour. La croata no ha perdido un set en sus primeros tres matches.

"La clave es concentrarme en mi juego y tratar de dictar en lugar de dejarla dictar a ella, que es su punto fuerte”, dijo.

En la rama de hombres, el 400mo match del astro suizo Roger Federer en un torneo de Grand Slam fue una confiada victoria de 6-3, 6-1, 7-6 (8) sobre Casper Ruud, un jugador cuyo padre estaba en el torneo cuando Federer debutó en el Abierto de Frabcia en 1999.

Federer se convirtió en el primer tenista en alcanzar 400 partidos de Grand Slam y mejoró su marca en los torneos mayores a 345-55.

Federer, regresando al Roland Garros por primera vez desde el 2015, se enfrentará con Nicolás Mahut o Leonardo Mayer por el pase a cuartos de final.

Rafael Nadal perdió un set ante David Goffin, pero se recuperó sin problemas para imponerse 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 y avanzara la cuarta ronda.

Nadal había ganado los ocho sets que y Goffin habían jugado en arcilla incluyendo los dos primeros el viernes antes de perder el tercero.

Cuando Nadal ganó su 11no título del Roland Garros el año pasado, el único set que perdió fue contra Diego Schwartzman en cuartos de final.

Nadal jugará en la siguiente ronda contra Juan Ignacio Londero o Corentin Moutet.

Kei Nishikori, en tanto, necesitó casi 4½ horas para vencer Laslo Djere 6-4, 6-7 (8), 6-3, 4-6, 8-6 y avanzar a la cuarta ronda.

El francés Benoît Paire avanzó por primera vez a la cuarta ronda del torneo cuando Pablo Carreño Busta se retiró del match con una lesión en el muslo derecho. Paire estaba arriba 6-2, 4-6, 7-6 (1).

En un duelo de hombres extendido del jueves, Martin Klizan se impuso a Lucas Pouille 7-6 (4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7.

Also, 2016 champion Garbiñe Muguruza improved to 6-0 in third-round matches at Roland Garros after beating ninth-seeded Elina Svitolina 6-3 6-3.

En la cancha Suzanne Lenglen, Anastasija Sevastova salvó cinco match points para venir de abajo y vencer a Elise Mertens 6-7 (3), 6-4, 11-9.

Confundida por la variedad de disparos de Sevastova, Mertens se cayó a la arcilla tres veces a finales del tercer set, quedando con casi todo el cuerpo cubierto de polvo.

"Fue quizás el match más largo de mi carrera”, dijo Sevastova en una entrevista en la cancha tras el duelo de 3 horas, 18 minutos. "Gracias a ella, porque sin ella no habríamos jugado este mach”.

También en la jornada, la semifinalista del año pasado Madison Keys venció a Pricilla Hon de Australia 7-5, 5-7, 6-3 y la joven Marketa Vondrousova eliminó a Carla Suárez Navarro 6-4, 6-4 para alcanzar la cuarta ronda en un torneo de Grand Slam por segunda vez, tras el Abierto de Estados Unidos el año pasado. // AP