Muguruza regresa a los octavos de final de Roland Garros

Tenis

Viernes 31| 11:40 am





La española Garbiñe Muguruza se clasificó para los octavos de final de Roland Garros por sexta vez consecutiva, al derrotar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3 y 3-3 en una hora y 28 minutos.



La ganadora de 2016 se medirá por un puesto en cuartos contra la vencedora del duelo entre la estadounidense Sloane Stephens, séptima favorita, y la eslovena Polona Hercog.



"Estoy muy motivada para ganar aquí cada partido", aseguró, en francés la caraqueña, lo que le valió una cerrada ovación del público de la Philippe Chatrier, la pista más importante de Roland Garros.



Muguruza se impuso a la novena favorita, "una de las mejores del mundo", según aseguró desde la pista, a quien solo había derrotado en una ocasión en un cuadro final de un torneo.



Con un único triunfo en la temporada, en Monterrey, y una mediocre gira sobre arcilla, la española volvió a demostrar que en las grandes citas eleva su nivel.



"Esta pista me motiva, desde pequeña la veía por la tele y soñaba con ganar aquí", afirmó.



Tuvo que aplicarse frente a una tenista correosa, dos veces cuartofinalista en Roland Garros, que se presentaba fresca porque su rival de la segunda ronda, su compatriota Kateryna Kozlova, no se presentó al partido por lesión.



En el primer set las dos jugadoras intercambiaron roturas de servicio hasta que Muguruza se apuntó el suyo en el octavo juego, para cerrar en el siguiente ante una ucraniana que no logró ninguno de los suyos.



Pareció reaccionar Svitolina arrebatando el saque de la española en el quinto, pero Muguruza reaccionó en el siguiente y aceleró en el octavo camino del triunfo.



Desde que Muguruza perdió el set de su debut en el torneo, frente a la estadounidense Taylor Townsend el pasado domingo, ha firmado un recorrido perfecto, que le lleva a los octavos de final.



Pese a que sobre su vitola solo figura el cartel de favorita 19, fruto de su poca brillante temporada, su condición de exganadora empieza a convertirle en una de las candidatas a la victoria final en un cuadro femenino que este viernes vio como se caía del mismo la checa Karolina Pliskova, número 2 del mundo.



Anteriormente se marcharon la cuatro del mundo, la holandesa Kiki Bertens, lesionada, y la cinco, la alemana Angelique Kerber, derrotada por la eslovaca Victoria Kuzmova. // EFE