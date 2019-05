Garbiñe Muguruza: Me encuentro motivada

Tenis

La española Garbiñe Muguruza domesticó sus nervios en su segundo partido de Roland Garros, los mismos que le hicieron comenzar con mal pie, perdiendo un set, su debut el pasado domingo, y ahora se encuentra con motivación para afrontar lo que resta.



"He jugado mejor que en el primer partido, nunca había jugado con ella, he podido controlar mejor mis nervios, ha sido un gran partido", dijo la caraqueña tras vencer a la sueca Johanna Larsson, por 6-4 y 6-1, en una hora y 4 minutos.



Muguruza, que vive su séptima participación en Roland Garros, donde solo en su debut en 2013 cayó en la segunda ronda, aseguró que se apoya mucho en la experiencia acumulada.



"Cada año que he jugado me ha dado experiencia, es una acumulación de partidos. Haber ganado el torneo, saber que puedo jugar bien aquí, me da confianza", dijo.



Muguruza sabe que para ganar Roland Garros tiene que encontrar su mejor tenis: "No hay otra manera, el cuadro femenino es muy complicado. Tienes que ser muy competitiva y jugar de forma excelente cada partido".



La española dio por bienvenido su duelo de tercera ronda contra la ucraniana Elina Svitolina, novena del mundo, a la que solo ha ganado en una ocasión.



"No llega demasiado pronto, es una buena tercera ronda. Es el tipo de rivales que me motivan", dijo.



Aseguró no recordar el duelo que le ganó la ucraniana en la fase clasificatoria de Roland Garros en 2012, y prefirió pensar en enfrentamientos más recientes; el último de ellos este mismo año en Dubai, con derrota de la española.



En cuadros finales, Muguruza solo le derrotó en octavos de final de Indian Wells en 2017.



La ucraniana, dos veces cuartofinalista en París, se clasificó sin jugar, por la retirada de su rival, su compatriota Kateryna Kozlova con un problema en las costillas.



Muguruza se mostró muy satisfecha de su partido de hoy: "He intentado construir un poco más la jugada, no buscar el punto directo, es una superficie donde hay que ganárselo un poco. La rival te hace jugar, te mantiene en el fondo de la pista. He tratado de jugar puntos más largos, fallar menos". // EFE