Toni Nadal: Es muy difícil ganarle tres sets a Rafael

Toni Nadal, exentrenador de Rafael Nadal, asegura que el título del Masters 1.000 de Roma conseguido este domingo por su sobrino le proporciona un extra para Roland Garros y compensa la lucha de todo el año.



En conversación telefónica con EFE, Toni comentó que ganar en el Foro Itálico por novena vez ha sido alcanzar al fin algo que perseguía durante hace tiempo. "Tal y como ha ido la temporada de tierra, haciendo tres 'semis' antes, le faltaba un torneo en el que pudiera completar la semana, por eso compensa la lucha de todo el año", dijo.



"Y creo que será de una gran aportación porque es un gran título, no solo porque es un gran torneo, si no porque ha derrotado a rivales muy peligrosos. A uno Tsitsipas con el que había caído en Madrid, y luego a Djokovic, número uno del mundo y campeón en la Caja Mágica, una buena piedra de toque para acudir a Roland Garros con garantías", dijo el actuar director del Mallorca Open.



"El primer set fue casi perfecto, de una intensidad muy buena, con táctica correcta, con mucha intensidad, con altura en las bolas, sin precipitarse por jugar a los lados", comentó el técnico sobre el primer parcial de la final de Roma, ganado por su sobrino por 6-0.



"La movilidad me gustó mucho y estuvo muy acertado. En el segundo bajó la intensidad, porque era difícil mantenerla, pero en el tercero volvió otra vez claramente", apuntó.



Toni Nadal considera que en París, 'Rafa' volverá a ser competitivo. "Es muy difícil ganarle tres sets a Rafael. Ha ganado allí el título once veces y es difícil poder pillarle. Es cierto que allí, él juega con más tranquilidad", valoró Toni, quien no duda en apuntar a Djokovic como el "máximo rival".



"Djokovic, jugó muy bien en Madrid, y es siempre el máximo rival, tanto en pista rápida como en tierra. En Montecarlo no jugó bien, es verdad. Ha tenido bajones este año, pero cuando ha cogido la forma, ha alcanzado el máximo nivel, y el domingo lo demostró luchando y estando muy cerca", dijo. // EFE