Konta: Tengo muchas cosas de las que estar orgullosa

Tenis

Domingo 19| 10:23 am





La británica Johanna Konta, que perdió este domingo la final de los torneo de Roma contra la checa Karolina Pliskova, consideró que jugó "lo mejor" posible y que se va de la capital italiana con "muchas cosas de las que estar orgullosa".



"Siempre es difícil jugar contra Karolina. Es difícil coger ritmo, juega con golpes fuertes, saca bien. Nunca ha tenido un bajón, estuvo muy sólida. Me costó entrar en el partido, lo que da méritos a ella", afirmó Konta en rueda de prensa al acabar el partido.



"Pienso que hice lo mejor que pude, no fallé mucho. Es una decepción, obviamente me habría encantado ganar, pero tengo muchas cosas de las que estar orgullosa", agregó.



La británica se refirió también a la igualdad que hay en este momento entre las jugadoras del circuito WTA y consideró que es algo muy positivo para la salud del tenis.



"El hecho de que no haya nada garantizado hace los deportes divertidos. Si ya sabes cómo terminarán el 99 % de los partidos, puede volverse bastante aburrido y repetitivo", explicó.



"Creo que es bueno que haya lucha entre muchas jugadoras para los grandes títulos", concluyó la número 42 del ránking mundial. // EFE