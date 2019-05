Tsitsipas: La pista más lenta ayuda a Nadal

Tenis

Sábado 18| 2:03 pm





El griego Stefanos Tsitsipas, que cayó este viernes contra el español Rafa Nadal en las semifinales del Masters 1000 de Roma, una semana después de ganarle en Madrid, consideró que la pista romana es "mucho más lenta" con respecto a la madrileña a causa de la altura y que eso benefició a su rival.



"Creo que su juego fue igual al de la semana pasada. La pista era distinta, mucho más lenta. Creo que eso le ayuda. Se siente más seguro, tiene más tiempo para ejecutar su plan", dijo Tsitsipas al acabar el partido de este sábado, perdido 6-3 y 6-4.



"En Madrid, con la altura, los campos son más rápidos. Las bolas son más rápidas. Aquí jugué golpes parecidos a los de la semana pasada. Pero parecieron muy lentos y él tenía mucho tiempo para pasarme cuando me acercaba a la red, algo que en Madrid fue distinto. No me sentía en control de los golpes", prosiguió.



Tsitsipas se mostró satisfecho, pese a la derrota, por haber jugado muchos partidos en tierra de cara al Roland Garros, aunque insistió mucho en que la diferencia en el duelo ante Rafa fue marcada por la pista.



"La velocidad del campo aquí es distinta, a nivel del mar es muy distinto. La velocidad del campo fue la diferencia, diría. Pero jugó más o menos igual, quizás un poco mejor, pero no una diferencia notable", explicó.



"Nadal es muy peligroso en tierra, pero creo que en tierra tienes más tiempo para pensar en tu plan. Lo noté en Madrid, es muy complicado enfrentarle en tierra. Pero, como alguien dijo en el pasado, no es invencible", prosiguió.



Y concluyó: "Me sentí cómodo jugando, no me fastidió mucho jugar contra él en tierra en estas dos semanas, lo que creo que es positivo". // EFE