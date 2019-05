Thiem: Hace un año pasado Djokovic no estaba a tono

Tenis

Viernes 10| 3:24 pm





Dominic Thiem tiene este sábado la oportunidad de convertirse en uno de esos pocos jugadores que logra vencer en la misma temporada a Rafael Nadal (Barcelona), a Roger Federer (Madrid) y a Novak Djokovic, si derrota al serbio en una las semifinales del Mutua Madrid Open, pero desconfía de "Nole" porque considera que el de Belgrado ahora sí está en su mejor momento.



"Jugué con Novak el año pasado y hace dos años, y supongo que no estaba en su mejor momento, pero ahora lo está de nuevo", aseguró Thiem tras vencer a Federer por 3-6, 7-6 (11) y 6-4 y alcanzar las semifinales de Madrid por tercer año consecutivo.



"Ha ganado los últimos tres Slams y vuelve a estar en lo más alto de la clasificación", continuó sobre Djokovic. "Así que el desafío no podría ser mayor", añadió Thiem.



"La prueba de hoy fue enorme y mañana es un partido diferente, por supuesto", comentó Thiem tras vencer a Federer por segunda vez esta temporada, y superando dos bolas de partido.



"Contra él siempre es necesario mi mejor juego y también un poco de suerte. Lo tuve tanto en Indian Wells como aquí, y por eso gané", aseguró el austríaco.



"Y este es, por supuesto, un torneo muy duro porque sólo me he enfrentado a jugadores muy buenos, y mañana será otro. Así que intentaré mantener el buen momento que tengo ahora y volver a dar lo mejor de mí", dijo Thiem. EFE.