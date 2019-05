Del Potro confirmó que jugará el torneo de Roma

Tenis

Miércoles 8| 3:57 pm





El argentino Juan Martín del Potro señaló tras ser eliminado en el cuadro individual y el de dobles del Mutua Madrid Open que su cuerpo está preparado para jugar la semana próxima en el Masters 1.000 de Roma.



"El balance, mas allá del resultado final es bueno, porque jugué mas de dos horas contra un rival exigente que me hizo mover y correr", dijo el de Tandil, tras ceder ante el serbio Laslo Djere por 6-3, 2-6 y 7-5 después de disponer de una bola de partido.



"El cuerpo me respondió muy bien, pero me falta ritmo, aire, me falta competencia, pero eso solo lo conseguiré jugando torneos y más partidos", añadió Del Potro, que después cedió en el cuadro de dobles donde hacía pareja con el japonés Kei Nishikori, contra el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares, por 7-6 (5) y 6-2.



"Lo más positivo para rescatar y para los próximos días es que voy a jugar torneo de Roma porque terminé en una condición aceptable, para seguir con la evolución", añadió el argentino.



"Me queda el sabor amargo de haber perdido con una bola de partido, pero para ser mi vuelta al circuito y contra un primer rival que es muy bueno, está muy bien", dijo del Potro. EFE.