Kerber se da de baja por lesión en el tobillo

Tenis

Martes 7| 12:48 pm





La alemana Angelique Kerber, cuarta favorita, anunció este martes que se retiraba del Mutua Madrid Open debido a una lesión en el tobillo derecho.



"Me lo torcí esta mañana durante el entrenamiento, y aunque no es demasiado grave, no soy capaz de darlo todo hoy, y he decidido asegurar el resto de la temporada de tierra batida", ha señalado Kerber, que esta noche debía enfrentarse contra la croata Petra Martic.



Kerber, no obstante, espera poder jugar en Roma la semana próxima. "Tengo que ver como va los próximos días y como me recupero. Hay tiempo, si fuera en un par de días diría que las oportunidades no son muchas, pero siendo una semana, son mayores", añadió la germana. // EFE