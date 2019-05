Pella y Schwartzman vencen en su debut

Tenis

Martes 7| 10:10 am





Los argentinos Guido Pella y Diego Schwartzman dieron la cara en su debut en el Mutua Madrid Open con dos trabajadas victorias sobre el ruso Daniil Medvedev, 12º favorito, y el italiano Marco Cecchinato, 16º.



Pella sorprendió a Medvedev, uno de los jugadores con grandes resultados en la primera parte del año, al derrotarle por 6-2, 1-6 y 6-3. Pero es que el argentino aparece en forma sobre tierra batida, ya que tras estrenar su palmarés en Sao Paulo el pasado mes de febrero, ha encadenado ya 20 victorias en esta superficie.



En la pista 5 de la Caja Mágica, Pella cerró el encuentro en una hora y 44 minutos. "Sabía que iba a ser un rival durísimo, uno de los mejores jugadores del año. Yo venía jugando bien, haciendo las cosas, en Madrid nunca me había tocado ganar, pero las veces que vine siempre me sentí muy bien", reconoció Pella en declaraciones a la página web de la ATP.



El jugador de Bahía Blanca recordó que solo en 2016 había disputado este torneo y que lo perdió contra el australiano Nick Kyrgios, y que aquella derrota llegó por sus nervios. "Creo que al final me mantuve un poco más sereno que él y por eso me tocó ganar hoy", explicó sobre las claves de la victoria ante Medvedev.



El premio será enfrentarse en segunda ronda contra el suizo Stan Wawrinka, que venció al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-2, 6-3. "Ojalá pueda seguir ganando partidos. No es fácil ganar un partido en un ATP Masters 1000 y menos en Madrid que cierra tan duro, están los mejores del mundo, así que estoy muy contento".



Schwartzman también dio la cara, y al ganar por 6-0, 4-6 y 6-1, se tomó venganza del italiano Marco Cecchinato, su verdugo este año en el Abierto de Argentina en Buenos Aires.



El "Peque", que el lunes se entrenó con el suizo Roger Federer, espera aún rival, que saldrá del duelo entre el español Albert Ramos y el francés Jeremy Chardy. // EFE