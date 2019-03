Kyrgios sacó de carrera al suizo Wawrinka

Tenis

Viernes 1| 8:44 am





El australiano Nick Kyrgios se impuso, merced a su venenoso servicio, uno de los mejores del circuito, por 7-5, 6-7(3), 6-4 al suizo Stan Wawrinka y accedió a las semifinales del Abierto Mexicano de tenis.



Abucheado la mayor parte del partido por un público que no le perdonó haber eliminado anoche al español Rafael Nadal, primer favorito, Kyrgios ganó el 80 por ciento de sus primeros servicios para vencer a un Wawrinka en buena forma que falló en los momentos decisivos.



En el primer set hubo una sola posibilidad de quiebre y Kyrgios la aprovechó, en el duodécimo juego, para ganar por 7-5 en 51 minutos.



Considerado el chico malo del tenis, el australiano supo aguantar cuando Wawrinka le rompió saque en el noveno juego y en el siguiente le devolvió el quiebre con una celebración ruidosa, que encendió a los aficionados, la mayoría en favor del suizo.



Wawrinka ganó el 'tie break' y forzó una tercera manga a la que Nick llegó con calambres y síntomas de deshidratación, pero mantuvo la regularidad de su saque con la que hizo un quiebre en el quinto juego para encaminarse a la victoria.



"Es inevitable que me chiflen porque el público quiere mucho a Rafa Nadal, pero estoy contento porque he vencido a un gran jugador", dijo Kyrgios, quien empató 3-3 la serie con Stan.



En semifinales Kyrgios se enfrentará al estadounidense John Isner, quien hizo 39 saques 'aces', pero aún así necesito tres 'tie breaks' para vencer por 7-6(2), 6-7(4), 7-6(4) al australiano John Millman.



Por su parte, el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, derrotó en 1h 15 minutos por 6-4, 6-4 al australiano Alex de Minaur en un partido en el que el europeo impuso condiciones con su saque con un quiebre en cada set, suficiente para firmar el pase a semifinales, fase en la que enfrentará al británico Cameron Norrie, ganador por 6-3, 6-2 ante el estadounidense Mackenzie Mc Donald.



En el cuadro de mujeres la croata Donna b, tercera favorita, venció por 6-3, 7-5 a la británica Johanna Konta en un duelo en el que confirmó su buen momento de forma y se las verá este viernes en la etapa de las cuatro mejores a la china Yafan Wang, quien detuvo a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-3, 6-4.



A su vez, la bielorrusa Victoria Azarenka quedó fuera al ser superada por la estadounidense Sofia Kenin, quinta preclasificada, quien se levantó de un quiebre en la primera magna y ganó 6-4; perdió por igual diferencia en la segunda, pero volvió a recuperarse y sentenció el partido por 7-5.



En la semifinal Kenin se medirá a la canadiense de 18 años Bianca Andreescu, triunfadora por 7-6(3), 6-1 de la china Zhen Saisai, séptima cabeza de serie. // EFE