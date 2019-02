Nadal asegura que las mujeres tienen mucho nivel en tenis

Tenis

Martes 19| 7:08 am





El español Rafael Nadal, segundo del ránking mundial de la ATP, elogió hoy la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres de su deporte, lo cual consideró justo por el elevado nivel de las jugadoras del circuito de la WTA.



"No hay ningún deporte en el mundo más igualado en el tenis; la igualdad no es querer que te regalen las cosas, es querer ganarte las cosas por tu trabajo, por eso las mujeres en el mundo del tenis están a un nivel muy alto, tanto de ganancias como de promoción y de éxito mundial. Cuanto más alto esté el nivel de las mujeres es mejor para el tenis", dijo el ganador de 17 torneos de Grand Slam.



Nadal inauguró hoy su primer centro deportivo fuera de España, el Rafa Nadal Tennis Centre, emplazado en un complejo hotelero en la parte continental de Isla Mujeres, al norte del balneario mexicano de Cancún.



"Vamos a poner de nuestra parte para ayudar a los niños y jóvenes de México", dijo el jugador de 32 años, finalista del Abierto de Australia del mes pasado, primer Grand Slam de la temporada.



Acompañado por el empresario español Abel Matutes Prats, CEO de Palladium Hotel Group, con quien jugó un punto durante la ceremonia inaugural, el español agradeció la oportunidad que se le brindó para impulsar el centro deportivo.



"Qué mejor lugar que México, donde nos sentimos cómodos. Hace años que estábamos por aquí, conocemos la zona y se presentó la oportunidad de crear el primer Rafa Nadal Tennis Centre fuera de Mallorca en este Resort innovador", indicó.



El Centro en Costa Mujeres ofrece rutinas de entrenamiento a los huéspedes del complejo y a los residentes de la zona. Cada programa de tenis es personalizado e impartido por los entrenadores de la Academia de Nadal.



En los últimos días, Rafa ha cumplido en Cancún la preparación para el Abierto Mexicano de tenis, en Acapulco, torneo 500 de la ATP en el cual será primer favorito del cuatro principal.



Previa a la inauguración del complejo, Rafael Nadal y el empresario hotelero Abel Matutes ofrecieron una conferencia de prensa y no descartaron que tenistas con talento detectados en Cancún puedan recibir entrenamiento intensivo en la academia de España.



El Rafa Nadal Tennis Centre fue abierto de manera parcial en diciembre de 2018 y cuenta con 8 pistas de tierra batida (arcilla) iluminadas, una cancha de pádel, un campo de fútbol 7 una exclusiva zona de servicios que incluye un gimnasio, cafetería y tienda con productos exclusivos. // EFE