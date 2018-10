Wimbledon pide respeto después del incidente de Verdasco

Tenis

El director comercial y de comunicación de Wimbledon, Mick Desmond, ha pedido "respeto mutuo" a los jugadores después del incidente entre el español Fernando Verdasco y un recogepelotas en el pasado torneo de Shenzen (China), en el que se vio al madrileño metiendo prisa al chico.



Además, Desmond aseguró no temer que haya que multar a los jugadores y explicó que todos los recogepelotas en el tercer Grand Slam de la temporada son voluntarios.



Ante la posibilidad de instalar un toallero automático, opción que implementarán algunos campeonatos como las próximas finales 'Next Gen' de Milán, Desmond señaló que no lo ve necesario porque hay que mantener el ritmo de los partidos.



"Nunca puedes decir nunca, pero no creo que tenga mucho sentido porque hay que mantener el ritmo y la velocidad de los partidos, pero debe haber un respeto mutuo entre ambas partes", añadió.



"Esperamos que cualquier individuo en Wimbledon, sea jugador, recogepelotas o personal de limpieza tenga mutuo respeto por todo el mundo", aclaró Desmond. EFE