Mónica Puig: "Estoy cerca de mi nivel y el oro es un buen comienzo"

La tenista puertorriqueña Mónica Puig dijo hoy que ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos es "un buen comienzo" después de estar ocho semanas sin jugar por una lesión de cadera.



"Este fue un buen comienzo. Quedé con buenas sensaciones y estoy lista para competir de nuevo", expresó Puig, que se convirtió en triple campeona centroamericana tras vencer por 6-1 y 6-1 a la colombiana Mariana Duque en la final del tenis femenino en Barranquilla.



La boricua indicó: "Después de ocho semanas sin competir, se siente bien jugar a este nivel. Estoy muy cerca de donde quiero estar".



Para Puig, campeona olímpica en Río 2016, la cancha central del Parque de Raquetas se convirtió en "un pequeño Mayagüez" por la buena cantidad de compatriotas que la acompañaron en la conquista de su gesta.



"Es increíble tener un récord a mi nombre. Tres oros consecutivos es algo que nunca había logrado. Esto significa mucho para mi país", señaló la tenista, que ganó en Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.



"Este oro va por Puerto Rico, por todo lo que ha sufrido y cómo se ha levantado. Estoy muy orgullosa de ser boricua", acotó Puig.



Sobre la final, que no imaginó ganar en dos sets corridos y sin ningún quiebre, dijo haber hecho un partido "bastante completo", en el que "saqué bien" y se acercó al nivel que tenía antes de la lesión.



"No me esperaba un 6-1 y 6-1 porque siempre han sido unos partidos bastante luchados con ella. Pero ejecuté el plan que teníamos y salió todo muy bien. Estoy muy contenta", enunció la puertorriqueña.



Luego de cumplir con las expectativas en Barranquilla, Puig viajará a Montreal para disputar Copa Rogers y posteriormente estará en el Premier 5 de Cincinnati, que será antesala del US Open, otro objetivo.



"Tengo un oro olímpico, así que no puedo perder la esperanza. Necesito de un Grand Slam para sentirme más contenta", apostilló la boricua. EFE