Serena: "Quiero ser un modelo para la gente que necesita una inspiración"

La estadounidense Serena Williams explicó este martes, tras clasificarse para semifinales de Wimbledon, que siempre ha abrazado la idea de ser un modelo y que ahora que es madre quiere "serlo aún más" para su hija, para todos los niños y, en general, "para toda la gente que necesita una inspiración".



La americana selló su pase a las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará contra la alemana Julia Goerges, después de remontar un set a la italiana Camila Giorgi.



"Creo que ahora mismo todo es como una sorpresa. Estar aquí, en semifinales. Siempre he dicho que era mi plan, que quería estar aquí y tener estos objetivos, pero cuando pasa es como... 'realmente está pasado'", aseguró.



Serena, que vuelve a unas semifinales en Wimbledon desde 2016, afirmó que no estaba cansada "para nada", y que eso fue algo que le sorprendió en la pista.



"No hubo muchos puntos largos, así que eso ayudó a no perder el aliento", matizó.



En el palco real de la pista central estuvo la leyenda estadounidense Billie Jean King, icono de la lucha por la igualdad en el deporte.



"Fue alguien en quien me fijé mucho, sobre todo en los comienzo de mi carrera. Tuve el honor de jugar con ella en Copa Federación, lo que fue increíble. Es algo que nunca olvidaré. Además, es alguien con la que siempre hablo en la pista, fuera de ella, nos mandamos mensajes, nos llamamos. Es una increíble persona", destacó.



Serena, que con este resultado se aupará, como mínimo hasta el puesto 51 en el ránking, se enfrentará este jueves contra Goerges por un puesto en la final de Wimbledon, torneo que ha ganado en siete ocasiones.