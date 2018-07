Del Potro: "Orgulloso de enfrentarme contra Rafa"

Tenis

Martes 10| 12:17 pm





EFE

El argentino Juan Martín del Potro se siente orgulloso de enfrentarse contra el español Rafael Nadal este miércoles en los cuartos de final de Wimbledon. Espera además que el público de la central sea imparcial y apoye equitativamente a ambos, y suspira porque su servicio sea igual de eficaz que en el partido contra Feliciano López.



"Es un gran reto para mi encontrarme con Rafa mañana", dijo el de Tandil tras vencer al francés Gilles Simon después de dos días de combate. "Espero que sea diferente que en París, intentaré aguantar mis servicios la mayoría de las veces. Si quiero ganarle tengo que ir a la red muchas veces", señaló convencido de que esas son sus opciones.



"Soy mejor jugador que hace años, veré cuál es mi nivel en hierba cuando juegue con Rafa", predijo el argentino, consciente de que ahora tiene que medirse con el número uno del mundo, y ganador dos veces de este torneo (2008 y 2010)



"Todo el mundo le admira como competidor", piropeó el argentino a Rafa, "un gran luchador que siempre intenta ser positivo y alcanzar la siguiente meta. Es complicado verle al otro lado de la red, es increíble, un número uno haciendo récords en cada Grand Slam".



"Orgulloso de estar en la misma era que el, y de Roger", señaló. No me sorprenden, pueden seguir haciendo récords en cada torneo", prosiguió sobre el español y el suizo. "Nos hacemos mayores pero seguimos jugando bien, la experiencia para manejar estas situaciones es clave", dijo el argentino de 29 años.



Para Del Potro estar en cuartos de este 'major' significa "una buena señal". "Es buena temporada, estoy muy orgulloso de estar en cuartos. Todos quieren, pero solo llegan ocho, es un honor jugar contra el número uno del mundo para estar en semifinales, intentaré disfrutar", dijo.



"He manejado mis emociones en la pista, y ahora estoy pensando en el futuro y en el presente, emocionado por seguir adelante, me sorprendo a mi mismo en cada torneo", prosiguió.



Del Potro sugirió que el público de la central debe mañana dividir sus corazones. "Me gustaría tener un apoyo importante mañana, seguro que hay una gran atmósfera y espero que el apoyo sea el mismo para ambos", comentó.



El argentino espera que su servicio funcione al máximo. "El revés cortado ayuda en esta superficie pero con eso solo no me va a alcanzar para hacer un buen partido. Tengo que hacer mis mejores tiros, estar mejor con el saque como ante 'Feli'", adelantó.



Respecto a la pista, desgastada ya en los fondos y este año más debido al calor, Del Potro comentó que "está gastada", y que eso no favorece a ninguno.



"Me hubiera gustado tener un día libre hoy y relajarme un poco", comentó al serle observado que jugará tres días seguidos. "El partido ha durado cuatro horas entre ayer y hoy, la verdad es que una oportunidad tan linda hace dejar otras cosas de lado, pero aún estando fresco y descansado, a veces no basta contra Rafa", admitió.



También dijo que es un orgullo ser inspiración de otros jugadores que han visto como sus carreras se cortaban durante un tiempo por una lesión, en su caso, por las cuatro operaciones en sus muñecas.



"Siempre que sea una ayuda o una inspiración para gente que le cuesta volver, es un orgullo", dijo, "no le deseo a nadie lo que me pasó a mi, o lo que le ha pasado a Murray y Djokovic", añadió.



"Tienen la fortaleza suficiente para volver a donde deben estar. Son grandes nombres que tienen todo para volver a donde se merecen estar. Yo estoy muy feliz de haber superado todos mis obstáculos", comentó Del Potro, antes de afrontar uno máximo este miércoles en Wimbledon. "Nunca le gané hierba, es un gran reto", apuntilló.