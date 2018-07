Nadal: "Se trata de ser inteligente, el objetivo es ganar el torneo"

Tenis

Lunes 9| 3:26 pm





El español Rafael Nadal, que este lunes selló su pase a los cuartos de final del torneo de tenis de Wimbledon, afirmó que el objetivo es "ganar el torneo", pero que se trata de "ser inteligente", por lo que no puede decir que quiera jugar contra los mejores en Londres.



"Si me preguntas si prefiero jugar contra otro" (que no sea el suizo Roger Federer), "te diré que sí. Esto va sobre ser inteligente, ¿no? El objetivo es ganar el torneo, depende de contra quién juegues tienes más oportunidades o menos. Podría estar aquí y decir que quiero jugar contra los mejores, pero no soy así", argumentó.



Nadal alcanzó, a costa del checo Jiri Vesely, los cuartos de final en Wimbledon por primera vez desde 2011, lo que calificó como un "importante resultado" porque hacía mucho "que no estaba en esta posición".



"He estado varias veces en mi carrera aquí; no es la primera vez. Cuando vengo aquí pienso que voy a hacer un buen resultado", explicó el dos veces ganador en Wimbledon.



"No vamos a crear una historia por estar en cuartos. Es un buen resultado, pero cuando vengo aquí no pienso en hacer segunda ronda o tercera (ronda). Mi objetivo es pensar en el día a día e intentar el máximo, que es llegar a rondas avanzadas", matizó.



El tenista de Manacor jugará este miércoles los cuartos de final, por lo que este martes tendrá el día libre para hacer sus rutinas.



"Me relajaré, cocinaré un poco, trabajaré con mi fisioterapeuta, veré el partido del Mundial (Francia-Bélgica) y a lo mejor juego un poco al parchís", añadió un sonriente Nadal.



El español también opinó sobre la posibilidad de que la final de Wimbledon se solape con la del Mundial de Rusia el próximo domingo, y dijo que era un tema del torneo en el que él y el resto de jugadores no mandan, pero que, pese a la coincidencia "el ambiente es bueno".



"(Los ingleses) Están contentos de estar en unas semifinales, como nos pasaría a nosotros si estuviéramos. Es un país con una gran tradición deportiva y futbolística que lleva varios años sin hacer grandes cosas en la selección", concluyó. EFE