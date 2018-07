Serena Williams es la favorita para consagrarse en Wimbledon

Tenis

Lunes 9| 11:36 am





Wimbledon se quedó este lunes sin ninguna de las diez primeras cabezas de serie con la eliminación de la checa Karolina Pliskova y todos los focos apuntan ya a la estadounidense Serena Williams, quien está en cuartos sin haber perdido un solo set.



Serena se impuso a la rusa Evgeniya Rodina por 6-2 y 6-2 y confirmó su candidatura a un título que cada vez tiene más cerca y en el que sus rivales directas ya están fuera del All England Club.



La campeona de 23 Grandes y que busca igualar en este torneo a la australiana Margaret Court, que posee 24, se cruzará con la italiana Camila Giorgi, quien por primera vez se ha metido en los cuartos de un 'major' tras derrotar a la rusa Ekaterina Makarova.



Este lunes, el último reducto de las diez cabezas de serie, la checa Karolina Pliskova, quedó eliminada a manos de la holandesa Kiki Bertens y dejó al torneo huérfano de las diez primeras favoritas.



Antes de esta segunda semana en Wimbledon, algunas de las grandes contendientes al título ya estaban fuera. La número uno, la rumana, Simona Halep, la danesa Caroline Wozniacki, vigente campeona en Australia, y la defensora de la corona en Wimbledon, la española Garbiñe Muguruza, no alcanzaron los octavos de final y dejaron el camino libre para que las sorpresas dieran un paso al frente.



Pliskova, que hasta este 2018 nunca había pasado de la segunda ronda, desperdició la oportunidad de profundizar y cayó ante Bertens, que con estos cuartos de final ha firmado la segunda mejor actuación de su vida en un Grand Slam tras las semifinales que logró en Roland Garros 2016.



Bertens se enfrentará a la alemana Julia Goerges, que no tuvo problemas en deshacerse de la croata Donna Vekic por 6-3 y 6-2, y se clasificó por primera vez en su vida para los cuartos de final de un Grande.



Como grandes favoritas junto a Serena, aparecen la alemana Angelique Kerber y la letona Jelena Ostapenko, únicas jugadoras, junto a la estadounidense, que saben lo que se siente al levantar un 'major'.



Kerber, finalista en Wimbledon en 2016, se hizo grande ante la suiza Belinda Bencic y se llevó la victoria en dos parciales, llegando a salvar cuatro bolas de sets antes de cerrar la victoria en el desempate.



La germana se medirá en cuartos con la rusa Daria Kasatkina, verdugo de la belga Alison Van Uytvanck por 6-7 (6), 6-3 y 6-2.



Por su parte, Ostapenko, campeona el año pasado en Roland Garros, empieza a pujar fuerte por el que sería el segundo Grand Slam con 21 años.



La de Riga (Letonia) remontó un 5-2 en contra en el primer set y se llevó la manga en el desempate, antes de pasar por encima de su rival, la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por 6-0 en el segundo parcial.



En cuartos, Ostapenko tendrá enfrente a la eslovaca Dominika Cibulkova, quien terminó con la aventura de la jugadora de China Taipei Su-Wei Hsieh por 6-4 y 6-1.



Es la tercera vez en su carrera que Cibulkova, maestra de la WTA en 2016, pisa los cuartos de Wimbledon, tras 2011 y 2016. EFE