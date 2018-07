El puntazo de Nadal que está dando la vuelta al mundo (+Video)

Tenis

Domingo 8| 10:04 am





Rafael Nadal ha sumado una nueva víctima de su gran repertorio de recursos. Logró un punto magistral que irá directo a su videoteca de grandes puntos. Durante el partido de la ronda 32 de Wimbledon, el español dejó una muestra de su enorme talento con un ‘willy’ que levanto a la grada.

La nueva víctima de ‘Rafa’, fue el australiano, Álex de Miñaur, a quien sorprendió con un remate de espaldas y por de debajo de sus piernas en un mano a mano durante el segundo set.

Así fue la fantástica jugada:

The tweener lob, executed with perfection by @RafaelNadal...@HSBC_Sport Play of the Day is outrageous 😮 pic.twitter.com/G48cMnI0c0

— Wimbledon (@Wimbledon) 7 de julio de 2018