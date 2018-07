Del Potro pasa por encima de Feliciano López

Tenis

Jueves 5| 2:44 pm





El argentino Juan Martín del Potro demolió la resistencia del español Feliciano López en algo más de hora y media al derrotarle por 6-4, 6-1 y 6-2, en la segunda ronda de Wimbledon.



Del Potro logró así su victoria número 40 sobre un jugador español y de paso igualó con su compatriota David Nalbandian la marca de 18 triunfos en Wimbledon y de 86 en el Grand Slam.



Aunque 'Feli' había conseguido triunfos destacables contra el jugador de Tandil, el más importante en la final de la Copa Davis de 2008 en Mar del Plata, y su nombre ha figurado tres veces en los cuartos de final de Wimbledon (2005, 2008 y 2011) como gran especialista en hierba, "Delpo" destrozó al zurdo de Toledo con una gran juego.



"Necesito mejorar incluso los próximos partidos y veremos a donde puedo llegar", dijo un exigente Del Potro al acabar. "Estoy muy feliz por Guido y ojalá mantenga su confianza para próximos partidos", señaló sobre Pella, verdugo del croata Marin Cilic.



"Todos pueden ir fuera si no juegan su mejor partido. Novak es el favorito después de Roger y Rafa", resolvió.



El argentino combinó a la perfección su cortado de revés con demoledores golpes planos de derecha, y un fenomenal servicio que mantuvo inquebrantable en la hora y 35 minutos del duelo.



Además Feliciano se resintió en las cervicales y hombro izquierdo y su cosecha de saques directos, tan solo de 10, le sirvió de poco, porque incluso perdió el servicio en seis ocasiones.



"Delpo" jugó un partido casi perfecto, con 5 errores no forzados, por los 44 del español. Y ahora la raqueta de Tandil, de nuevo en tercera ronda tras vencer al que consideraba piedra de toque para consolidar su juego, se enfrentará contra el temperamental francés Benoit Paire, que dio cuenta del canadiense Denis Shapovalov, por 6-0, 2-6, 4-6, 7-6 (3).



El tope de Del Potro en Wimbledon son las semifinales logradas en 2013. Este año podría vérselas con el serbio Novak Djokovic en cuartos, y después con el español Rafael Nadal, si todos prosiguen en el cuadro.



El día argentino tuvo también como protagonista a Guido Pella, que logró dejar fuera de combate al finalista el año pasado, el croata Marin Cilic, tercer cabeza de serie, por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3) y 7-5, en partido que había sido suspendido por lluvia y falta de luz el miércoles. Del Potro y Pella son los dos últimos argentinos que continúan en el cuadro de los seis que lo comenzaron.



No cumplieron sus objetivos, Diego Schwartzan, 14º favorito, al caer ante el checo Jiri Vesely por 6-3, 6-4 y 7-6 (3) y Horacio Zeballos, derrotado por el serbio Novak Djokovic, que cometió solo cuatro errores no forzados, por 6-1, 6-2 y 6-3. EFE.