Wozniacki deja el número uno en manos de Halep

Tenis

Miércoles 4| 3:37 pm





La batalla en Wimbledon por el número uno de la WTA llegó pronto a su fin este miércoles cuando la rusa Ekaterina Makarova aprovechó su sexta bola de partido y eliminó a la danesa Caroline Wozniacki (4-6, 6-1 y 7-5), dejando ese puesto asegurado en el bolsillo de la rumana Simona Halep.



La vigente campeona del Abierto de Australia cayó en segunda ronda del Grand Slam londinense y se despidió un año más sin llegar a cuartos de final, siendo este el único torneo Grande en el que no lo ha logrado.



Esta derrota, fraguada tras salvar la danesa los cinco primeros puntos de partido que tuvo Makarova, deja la pelea por el número uno terminada a los tres días de competición en el All England Club.



Cuando la estadounidense Sloane Stephens cedió en primera ronda, la lucha por el trono WTA quedó en manos de Halep, actual reina del trono, y Wozniacki, que lo ostentó por primera vez en 2010.



La danesa necesitaba alcanzar la final o, en caso de que la rumana llegase a semifinales, ganar el título.



Una vez fuera del torneo, la noticia buena para Wozniacki es que mantendrá la segunda posición del podio, debido a las tempranas eliminaciones de la estadounidense Sloane Stephens, de la ucraniana Elina Svitolina, de la francesa Caroline Garcia y de la checa Petra Kvitova.



La que más cerca podría estar de acechar su posición de privilegio sería la española Garbiñe Muguruza, que de revalidar el título de 2017, se quedaría a menos de 200 puntos de la danesa.



"Cuando miro el cuadro, creo que hay un 90 por ciento de jugadoras con las que podría haber jugado y a las que habría ganado. Con el otro 10 por ciento, creo que hubiera tenido una buena oportunidad. A veces, las cosas no salen", afirmó la de Dinamarca.



Makarova chocará con la checa Lucie Safarova, que apartó a la finalista en 2012, la polaca Agnieszka Radwanska, por 7-5 y 6-4..



La jornada de este miércoles también dejó el pase de las hermanas Williams, ya que Venus remontó a la rumana Alexandra Dulgheru (4-6, 6-0 y 6-1) que fue lastrada por las lesiones y tras ganar el primer set, cedió un parcial de doce juegos a uno, mientras que Serena se impuso con claridad a la búlgara Viktoriya Tomova en dos sets.



"Hay tantas cosas que me gustaría mejorar, pero eso es algo que he sentido siempre. Creo que voy en la dirección correcta. Este partido fue mejor que la primera ronda y espero que siga mejorando", apuntó Serena, que se retuvo que retirar en Roland Garros por una lesión en el pectoral.



Uno de los duelos más esperados fue el que enfrentó a la checa Karolina Pliskova y a la bielorrusa Victoria Azarenka y que acabó con victoria para la primera (6-3 y 6-3) y con la maldición de Pliskova, que nunca había superado la segunda ronda de Wimbledon.



La número ocho del mundo había cedido los últimos cinco años en segunda ronda y no fue hasta este miércoles que consiguió romper su barrera en el All England Club.



La alemana Julia Goerges (13), la holandesa Kiki Bertens (20), la croata Donna Vekic, la estadounidense Madison Keys (10) y la francesa Kristina Mladenovic -que derrotó a la campeona de Mallorca, la alemana Tatjana Maria- también consiguieron su billete para la tercera ronda de Wimbledon. EFE