Makarova tumba a Wozniacki en segunda ronda

La rusa Ekaterina Makarova eliminó a la danesa Caroline Wozniacki, actual campeona del Abierto de Australia, en tercera ronda de Wimbledon por 6-4, 1-6 y 7-5 en dos horas y nueve minutos de partido.



Wozniacki, número dos del mundo, nunca ha llegado a los cuartos de final de Wimbledon, siendo la cuarta ronda, alcanzada en seis ocasiones, su tope.



Además, este es el único Grande en el que Wozniacki no ha pisado esa ronda, acumulando el trofeo de campeona del Abierto de Australia este año, la final del US Open en 2009 y 2014, y dos cuartos de final en París (2010 y 2017).



Makarova, que se llevó la victoria en el tercero, tuvo cuatro puntos de partido al saque con 5-3, pero vio como la danesa le remontó el juego e igualó la contienda.



Con 6-5 a favor de la rusa, Wozniacki concedió otras tres bolas de partido y a la segunda (sexta en total) pudo con la número dos del mundo.



Pese a la derrota y que no podrá defender la totalidad de puntos conseguidos el año pasado -perderá 170-, su segundo puesto en el podio mundial no peligra, debido a las tempranas eliminaciones de la estadounidense Sloane Stephens, de la ucraniana Elina Svitolina, de la francesa Caroline Garcia y de la checa Petra Kvitova.



La que más cerca podría estar de acechar su posición de privilegio sería la española Garbiñe Muguruza, que de revalidar el título de 2017, se quedaría a menos de 200 puntos de la danesa. EFE