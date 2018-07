Muguruza: "Aquí no puedes pensar dos veces, a la que dudas estás fuera"

Tenis

Martes 3| 11:40 am





La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que debutó este martes con victoria en Wimbledon, afirmó que en el tercer Grand Slam de la temporada no "puedes pensar dos veces", ya que "a la que dudas estás fuera".



"Aquí no puedes pensar dos veces ,a la que dudas estás fuera. En tierra tienes mucho tiempo, muchas variaciones, en un punto hay muchas alternativas. Aquí las primeras tres bolas no puedes dudas. Hay que ser valiente", destacó.



Muguruza debutó con victoria ante la británica Naomi Broady en dos sets en la pista central del torneo, abriendo la jornada, honor adquirido por ser la actual campeona en el All England Club.



"Es la pista que más cuidada está porque hay menos partidos. Estoy encantada de jugar en la central. Es la pista más bonita, la hora perfecta, la situación perfecta. Es un privilegio abrir la jornada", agregó.



Su rival, Broady, es británica, pero ello no ha impedido que el público haya sido "equilibrado", como calificó la número tres mundial.



Además, la española no resaltó muchas novedades respecto al hecho de ser la vigente campeona y definió su vuelta al torneo como una "situación normal"