Federer pierde las iniciales en su ropa, pero no su juego

Tenis

Lunes 2| 8:06 pm





AP

Roger Federer no necesitó sus iniciales para firmar otra actuación magistral en Wimbledon.

Sin embargo, espera recuperarlas pronto.

El elegante logotipo "RF" de Federer faltaba en su vestimenta cuando ingresó este lunes a la Cancha Central para iniciar la defensa de su título con una rápida victoria 6-1, 6-3, 6-4 sobre Dusan Lajovic. Tampoco traía el logotipo de Nike que lo ha acompañado sin falta durante los 15 años de su dominio tenístico.

La sorprendente nueva apariencia es resultado de un cambio de patrocinador de su vestimenta a la compañía japonesa de ropa Uniqlo, a pesar que el nombre del astro suizo ha sido sinónimo de Nike desde que ganó su primer título de Grand Slam en Wimbledon en 2003. Y aunque el logotipo de Nike podría haber desaparecido definitivamente de su ropa, Federer quiere reclamar sus iniciales.

"Sí, el logo de RF está con Nike por el momento, pero llegará a mí en algún momento. Espero más pronto que tarde que Nike pueda ser amable y cooperativa en el proceso para que me lo entregue”, dijo Federer. "Son mis iniciales. Son mías. Lo bueno es que no son suyas para siempre. En un periodo corto de tiempo volverán a mí".

Algo que evidentemente no lo ha dejado — incluso a sus 36 años de edad — es su maestría en las canchas de césped.

Al iniciar sus esfuerzos por extender su récord a un noveno título de Wimbledon, Federer lució tan preciso como siempre.

No enfrentó ningún break point y mostró todo el repertorio de voleas que lo han convertido en el jugador más exitoso de la historia en Wimbledon en la rama masculina. En el proceso fijó otro record, al convertirse en el primer hombre en la era de los Abiertos en jugar en este Grand Slam de canchas de césped por vigésimo año consecutivo.

Se había rumorado sobre el paso de Federer a Uniqlo antes del torneo, pero no se confirmó hasta que se paró en la cancha. Sin embargo, no ha dejado atrás a Nike por completo. Aún vistió los zapatos deportivos de la compañía estadounidense sobre el césped de Wimbledon, aunque a lo mejor éstos los pagó él.

"No tengo un acuerdo para los zapatos", dijo. "Voy a ver qué zapatos vestiré en el futuro cercano. Por ahora usaré Nike. También han mostrado interés en tener un acuerdo conmigo por los zapatos. Los lazos no se han roto allí. Tengo raíces profundas con Nike. He tenido una relación grandiosa durante los últimos 20 años. Pero estoy abierto a todo”.