Nadal: "Ojalá pudiera encontrarme con Federer en Wimbledon"

Tenis

Sábado 30| 10:07 am





EFE

El tenista español Rafael Nadal explicó este viernes en rueda de prensa que "ojalá" se encontrara con el suizo Roger Federer en Wimbledon, aunque admitió que ahora mismo es algo en lo que se le hace "imposible pensar".



"Significaría que estoy en una final de Wimbledon después de siete años. Ahora mismo se me hace imposible pensar eso. Llego con una preparación escasa. No quiero decir que no sea buena, pero sí corta. Yo tengo que pensar en mi día a día. No puedo estar pensando en Federer, que está en el otro lado del cuadro. Ojalá pudiera encontrarme con él", destacó el balear.



Para preparar el asalto al que sería el tercer Wimbledon de su carrera, Nadal renunció a la disputa del torneo de Queen's y se entrenó en la hierba de Mallorca, además de disputar esta semana dos exhibiciones en Hurlingham.



"Me encuentro bien. Las cosas se van a ir viendo según pasen los días. Cada día para mí es una prueba y me voy encontrando mejor, lo cual es un objetivo para llegar lo mejor posible al torneo. Aun así, tendría que ir mejorando", explicó el ganador del reciente Roland Garros.



Con ello, el manacorense argumentó que sus expectativas son siempre altas ya que no está aquí para jugar un torneo, si no para "conseguir grandes resultados".



Además, Nadal señaló que este año se ha encontrado la hierba del All England Club un poco más alta respecto a pasadas ocasiones.



Cuestionado sobre si esta temporada disputará la Laver Cup (torneo de exhibición en el que Europa y América pelean por equipos), el de Manacor destacó que el torneo se emplaza una semana después del cruce de semifinales de Copa Davis ante Francia, por lo que ahora mismo "es difícil saber" si podrá estar en Chicago.



"Ahora mismo mi máxima prioridad es Wimbledon, después será la gira americana y después el Us Open. Después, evidentemente, la Copa Davis es un buen objetivo. Me apetece jugar esas semifinales y voy a hacer lo que pueda para llegar de la mejor forma posible. Lo que vaya a pasar no te lo pudo decir, faltan muchos meses por delante", manifestó.



Nadal, ganador este año de los torneos de Montecarlo, Barcelona, Roma y Roland Garros, definió su primera ronda contra el israelí Dudi Sela como "complicada" y aseguró que lo que ahora le ocupa "son los entrenamientos hasta el partido".



"Hay que intentar coger buenas sensaciones. Creo que he ido dando pasos adelante a lo largo de la semana. Hay que intentar seguir con esta línea", finalizó.