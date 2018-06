Kvitova: "Mi mano no está al 100 % ni lo estará"

Tenis

Sábado 30| 9:27 am





La checa Petra Kvitova, dos veces campeona en Wimbledon, aseguró en la rueda de prensa previa al torneo que su mano izquierda, herida en un ataque sufrido en 2016, no "está al 100 % y nunca lo estará".

Kvitova recibió una cuchillada en la mano a finales de 2016 cuando asaltaron su domicilio en Prostejov (República Checa).

Volvió al circuito en Roland Garros 2017, tras seis meses apartada de las pistas, y participó en Wimbledon el año pasado, alcanzando la segunda ronda. Este año se ha apuntado cinco títulos, incluyendo el de Birmingham, sobre hierba, disputado la semana pasada.

"No está al 100 % (la mano) ni nunca lo va a estar. Tengo algunas limitaciones, solo intento no pensar en donde está ese límite. Ojalá estuviera mejor, pero es algo que no va a pasar", afirmó la campeona en 2011 y 2014.

Respecto a su estado actual, la número ocho del mundo explicó que el año pasado tuvo "épocas mejores y peores" y que el hecho de ganar seis torneos desde su vuelta al circuito es algo "que no podía imaginar".

Además, la checa señaló que le parece bien que la organización de Wimbledon haya colocado a la estadounidense Serena Williams como vigésimo quinta cabeza de serie, por "todos los títulos que ha conseguido en hierba".

Pese a ello, Kvitova manifestó que no le importa que la pequeña de las Williams esté o no en el cuadro porque está centrada en ella misma, "no en el resto de jugadoras".

Kvitova debutará este martes con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich./ EFE