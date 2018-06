Wozniacki y Sabalenka se enfrentarán en final de Eastbourne

Tenis

Viernes 29| 5:04 pm





AP

La primera cabeza de serie Caroline Wozniacki avanzó a su tercera final del torneo de Eastbourne al vencer este viernes 2-6, 7-6 (4), 6-3 a Angelique Kerber, y se medirá a Aryna Sabalenka en el partido por el título.

En la primera semifinal, la bielorrusa Sabalenka derrotó 6-3, 1-6, 6-3 a la polaca Agnieszka Radwanska, la campeona de 2008

En sencillos de hombres, Lukas Lacko y Mischa Zverev se verán las caras en la final.

Wozniacki salió adelante de un match point estando en desventaja de 5-6 en el segundo set tras un épico rally de 24 golpes ante Kerber, la ex número uno del mundo, para luego llevarse el triunfo en un encuentro que duró dos horas y 17 minutos.

La danesa de 27 años ganó el título en 2009 y el año pasado terminó como subcampeona.

"Eso fue muy difícil. Me enfrenté a un match point en contra y creo que tuve un poco de suerte al conectar en ambas líneas, y después de alguna forma pude salir del aprieto", indicó Wozniacki. "Siempre he tenido duelos muy duros contra Angie, y sabía que el de hoy no iba a fácil".

Sabalenka, por su parte, disputará la tercera final de su carrera. Perdió sus dos finales anteriores, en Tianjin el año pasado y en Lugano en abril.

La bielorrusa de tan solo 20 años se adjudicó el primer set con su primer ace del partido pero tras romper el servicio de Radwanska en el primer game del segundo set, empezó a errar sus tiros y perdió seis games consecutivos.

Radwanska servía con ventaja de 3-2 y en 40-0 en el tercero cuando Sabalenka se recuperó para ganar cuatro games en fila.

Sabalenka ha eliminado esta semana a tres jugadoras entre las 20 mejores del mundo, entre ellas la campeona defensora Karolina Pliskova el jueves.

En el duelo de hombres, Lacko requirió menos de una hora para doblegar 6-3, 6-4 al italiano y cuarto preclasificado Marco Cecchinato y avanzó a su segunda final de un torneo de la Gira de la ATP, seis años y medio después de su primera.

El eslovaco de 30 años ha ganado confianza desde que derrotó al primer cabeza de serie Diego Schwartzman en la segunda ronda, el mayor logro de su carrera.

El alemán Zverev dejó fuera al kazajo Mikhail Kukushkin con un 7-6 (9), 6-4 en un partido que duró poco menos de dos horas.