Muguruza empezará Wimbledon contra Broady

Tenis

Viernes 29| 8:11 am





La española Garbiñe Muguruza comenzará la defensa del título ganado en Wimbledon el año pasado ante la británica Naomi Broady, número 138 del mundo, el próximo martes en la pista central.



Muguruza y Broady nunca se han encontrado en el circuito WTA, aunque sí se enfrentaron en un torneo ITF en 2011, con victoria para la española.



Muguruza partirá en Wimbledon como tercera cabeza de serie, por detrás de la rumana Simona Halep y la danesa Caroline Wozniacki.



En su camino a repetir título, la española se cruzaría con la belga Alison Van Uytvanck en segunda ronda, con la estonia Anett Kontaveit en tercera, con la rusa Daria Kasatkina en cuarta, con la francesa Caroline Garcia en cuartos de final, con Halep en semifinales y no sería hasta el partido por el título cuando se encontrase con Wozniacki.



Su lado del cuadro no está exento de peligros y es que en la parte alta se darán cita jugadoras como la checa Petra Kvitova, bicampeona en Wimbledon, que debutará contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, la rusa Maria Sharapova, que se enfrentará a su compatriota Vitalia Diatchenko, y la letona Jelena Ostapenko, que iniciará contra la británica Katy Dunne.



En la parte baja, el sorteo celebrado hoy en el All England Club deparó que Wozniacki comience contra la estadounidense Varvara Lepchenko, la ucraniana Elina Svitolina contra la alemana Tatjana Maria y la checa Karolina Pliskova contra la británica Harriet Dart.



Además, Serena Williams, a la que la organización eligió como cabeza de serie número 25, debutará con la holandesa Arantxa Rus en un intento de conquistar su vigésimo cuarto Grand Slam y con ello igualar a la legendaria Margaret Court. EFE